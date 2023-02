Palermo-Ternana: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due compagini sono chiamate al riscatto, dato che i rosanero vengono da due pareggi, mentre gli umbri da due sconfitte. Palermo-Ternana si giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera. Palermo-Ternana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rosanero sono reduci da due pareggi consecutivi che hanno rallentato un po’ la loro rincorsa verso i playoff. L’obiettivo è ora rialzare subito la testa per evitare di sprecare quanto di buono fatto. Il doppio ko ha provocato una sorta di terremoto in casa rossoverde, culminato con le dimissioni del tecnico Andreazzoli. La situazione in classifica si è fatta preoccupante con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Urge ritrovare la giusta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due compagini sono chiamate al riscatto, dato che i rosanero vengono da due pareggi, mentre gli umbri da due sconfitte.si giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rosanero sono reduci da due pareggi consecutivi che hanno rallentato un po’ la loro rincorsa verso i playoff. L’obiettivo è ora rialzare subito la testa per evitare di sprecare quanto di buono fatto. Il doppio ko ha provocato una sorta di terremoto in casa rossoverde, culminato con le dimissioni del tecnico Andreazzoli. La situazione in classifica si è fatta preoccupante con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Urge ritrovare la giusta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'A Palermo senza allenatore. Furia Bandecchi, Lucarelli aspetta. Ternana nel caos' - Ilovepal… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Palermo, arriva la Ternana. Corini ricorrerà al turn over' - Ilovepalermocalcio - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo pareggia col Sudtirol e c’è la Ternana, tutto a Rosaenero Web & Tv -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo pensa alla Ternana, tre punti per la strada verso i play off - - LiveSiciliaPA : Dal “Liberati” al “Barbera”: Palermo-Ternana un girone dopo -