Palermo-Ternana (martedì 28 febbraio 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 27 febbraio 2023) La seconda sconfitta consecutiva ha mandato nel caos la Ternana, con Andreazzoli che si è dimesso e il presidente Bandecchi sempre più in rotta con la piazza e i tifosi. Una stagione che si stava mettendo bene per le fere e che rischia di scivolare pericolosamente in basso vista una classifica si serie B cortissima tra la zona playoff e quella playout. Il ventisettesimo turno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

