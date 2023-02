Pakistan, almeno 20 connazionali annegati nel naufragio di Cutro (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Le notizie sull'annegamento di oltre due decine di Pakistani in una tragedia in barca in Italia sono profondamente angoscianti e preoccupanti. Ho ordinato al Ministero degli Esteri di accertare i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Le notizie sull'annegamento di oltre due decine dii in una tragedia in barca in Italia sono profondamente angoscianti e preoccupanti. Ho ordinato al Ministero degli Esteri di accertare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Pakistan, almeno 20 connazionali annegati nel naufragio di Cutro - Premier, 'ho ordinato al nostro ministero di acc… - TheTASCAtt : RT @PossibileIt: Sono almeno 40, tra cui un neonato, le vittime del naufragio di stanotte a Cutro. Erano in 180, su quel barcone: venivano… - News24_it : Pakistan, almeno 20 connazionali annegati nel naufragio di Cutro - roseg_68 : RT @PossibileIt: Sono almeno 40, tra cui un neonato, le vittime del naufragio di stanotte a Cutro. Erano in 180, su quel barcone: venivano… - AndreaLiberati : RT @PossibileIt: Sono almeno 40, tra cui un neonato, le vittime del naufragio di stanotte a Cutro. Erano in 180, su quel barcone: venivano… -