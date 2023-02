“Osimhen prendi un caffè” bellissimo siparietto con i tifosi del Napoli – VIDEO (Di lunedì 27 febbraio 2023) I tifosi del Napoli hanno invitato Victor Osimhen a prendere un caffè con uno striscione all’esterno di un bar. Osimhen è senza dubbio uno degli idoli dei tifosi partenopei, il calciatore azzurro va a segno da 8 partite consecutive ed ha raggiunto i 21 gol in stagione. Una macchina da gol, ma anche di impegno e tanta allegria. Un carattere che contribuito a farlo entrare nel cuore dei supporters partenopei. Proprio i tifosi del Napoli oggi hanno invitato Osimhen a prendere un caffè al bar. Lo hanno fatto con un simpatico striscione esposto all’esterno di un bar dove il giocatore transitava con la sua automobile. “Osi, vuoi un caffè?” hanno scritto i sostenitori azzurri, che hanno salutato il giocatore ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Idelhanno invitato Victora prendere uncon uno striscione all’esterno di un bar.è senza dubbio uno degli idoli deipartenopei, il calciatore azzurro va a segno da 8 partite consecutive ed ha raggiunto i 21 gol in stagione. Una macchina da gol, ma anche di impegno e tanta allegria. Un carattere che contribuito a farlo entrare nel cuore dei supporters partenopei. Proprio ideloggi hanno invitatoa prendere unal bar. Lo hanno fatto con un simpatico striscione esposto all’esterno di un bar dove il giocatore transitava con la sua automobile. “Osi, vuoi un?” hanno scritto i sostenitori azzurri, che hanno salutato il giocatore ...

