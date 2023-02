(Di lunedì 27 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Orsolini ora è una certezza: il Bologna pensa al rinnovo, ma le big... - dote99542394 : RT @Avv_Bianco_Nero: @FusatoRiccardo fatti spiegare bene come stanno le cose, per ora ti basti sapere che sei iscritto alla Serie A sfrutta… - SSCNapoliFeed : Orsolini ora è una certezza: il Bologna pensa al rinnovo, ma le big... - sportli26181512 : Orsolini ora è una certezza: il Bologna pensa al rinnovo, ma spuntano le big: Orsolini ora è una certezza: il Bolog… - LALAZIOMIA : #Calcio Orsolini ora è una certezza: il Bologna pensa al rinnovo, ma le big... -

Era. Da anni Riccardoviene considerato uno dei migliori interpreti del ruolo di ala destra del nostro campionato, ma non ha mai avuto la continuità necessaria per mantenere in pieno le ...Forse ieri Galliani, nel vedere quel gol, si è ricordato cheera un suo pallino quando era A. D. del Milan.il Milan, che gli interisti paragonavano al Leicester, ha gli stessi punti ...

Orsolini ora è una certezza: il Bologna pensa al rinnovo, ma spuntano le big La Gazzetta dello Sport

Orsolini-Bologna, contatti continui con l'entourage del giocatore ... Il Pallone Gonfiato

Il Bologna blinda Orsolini: pronto il rinnovo fino al 2026 - Numero Diez numero-diez.com

L'Inter perde a Bologna, decide un gran gol di Orsolini: ora è a ... Fanpage.it