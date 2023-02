Orsolini, il momento è da vero top: il Milan ci pensa per giugno (Di lunedì 27 febbraio 2023) momento di forma da vero top player per Riccardo Orsolini. E il Milan, ora, inizia a farci un pensierino per il prossimo giugno. Quattro gol nelle ultime cinque partite, per un totale di sette reti e tre assist in questo campionato. Il momento di Riccardo Orsolini è da vero top player, da elemento trascinante di una formazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 febbraio 2023)di forma datop player per Riccardo. E il, ora, inizia a farci un pensierino per il prossimo. Quattro gol nelle ultime cinque partite, per un totale di sette reti e tre assist in questo campionato. Ildi Riccardoè datop player, da elemento trascinante di una formazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleMontano17 : RT @serieAnews_com: ?? Momento da top player e rinnovo ancora da firmare col Bologna: il Milan osserva Orsolini e ci pensa per giugno ?? @A… - serieAnews_com : ?? Momento da top player e rinnovo ancora da firmare col Bologna: il Milan osserva Orsolini e ci pensa per giugno… - SimoneMaloni : @Matador1337 @MRC_typing È il più importante perché è il mattone su cui poggia il 4/2/4 di Thiago, questo è l’esatt… - infoitsport : Orsolini: “Gara incredibile e giornata memorabile, siamo stati davvero bravi. Godiamoci questo momento, lo meritava… - banchero_luca : @morelli_rinaldo Non è solo oggi, è da inizio anno '23 che sta vivendo un grande momento, ma il concetto giustament… -