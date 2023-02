Orrore in Iran, bambine avvelenate a scuola dal regime per scoraggiarle agli studi. Il governo conferma (Di lunedì 27 febbraio 2023) avvelenate per settimane e settimana sui banchi di scuola per non farcele andare più. L’Orrore succede in Iran (come già in Afghanistan) dove centinaia di bambine e ragazzi, da fine ottobre, sono state portate all’ospedale con sintomi di intossicazione grave. Il fatto è avvenuti Qom, sudovest di Teheran. Dove il viceministro della Salute Younes Panahi ha convocato una conferenza stampa. “Si è scoperto che alcune persone volevano chiudere le scuole, specialmente le scuole femminili”. Iran, bambine e ragazzi avvelenate a scuola Il viceministro ha confermato i sospetti di centinaia di famiglie. Che da novembre hanno visto i figli rientrare da scuola con nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023)per settimane e settimana sui banchi diper non farcele andare più. L’succede in(come già in Afghanistan) dove centinaia die ragazzi, da fine ottobre, sono state portate all’ospedale con sintomi di intossicazione grave. Il fatto è avvenuti Qom, sudovest di Teheran. Dove il viceministro della Salute Younes Panahi ha convocato una conferenza stampa. “Si è scoperto che alcune persone volevano chiudere le scuole, specialmente le scuole femminili”.e ragazziIl viceministro hato i sospetti di centinaia di famiglie. Che da novembre hanno visto i figli rientrare dacon nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile. ...

