Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine con lo scopo di chiudere le scuole femminili (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi mesi a Qom , una delle principali città sante Iraniane, qualcuno ha avvelenato centinaia di alunne nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili : lo ha dichiarato un'... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi mesi a Qom , una delle principali città santeiane, qualcuno ha avvelenatodi alunne nel tentativo di provocare la chiusura delle: lo ha dichiarato un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un t… - IesariNicolo : RT @TgLa7: Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un tentativo di p… - Beate15590154 : Non c'è fine all'orrore ?? #Iran #IranRevolution #jeru - Ethel_126 : RT @TgLa7: Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un tentativo di p… - aliciasbb : RT @edyangelillo: E si reagisce con le solite parole distratte e di circostanza difronte a questo orrore. È ovvio che poi scappano dall’inf… -