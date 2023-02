Oroscopo Branko Lunedì 27 Febbraio 2023: Pesci sereno (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Febbraio 27 2023 Ariete Chi fa parte di un nuovo gruppo può creare amicizie importanti. Il momento di fare nuove conoscenze e conquiste è arrivato, e questo vale anche per l’amore. Toro In questo periodo pensate molto al futuro e al da farsi. Cercate di capire dove volete andare, e se volete avviare un cambiamento importante, preparatevi per tempo. Gemelli Questa settimana porterà grandi novità per la vostra carriera. Potete ottenere grandi cose. Avete maggiori poteri e responsabilità, cercate di gestire bene il tutto e con razionalità. Cancro Perché non organizzare un bel viaggio con le persone a voi care, ad esempio gli amici di una vita? Avete proprio bisogno di una pausa e di relax. Potrete vivere momenti speciali anche in amore. Leone Momento ottimo ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’diper oggi,27Ariete Chi fa parte di un nuovo gruppo può creare amicizie importanti. Il momento di fare nuove conoscenze e conquiste è arrivato, e questo vale anche per l’amore. Toro In questo periodo pensate molto al futuro e al da farsi. Cercate di capire dove volete andare, e se volete avviare un cambiamento importante, preparatevi per tempo. Gemelli Questa settimana porterà grandi novità per la vostra carriera. Potete ottenere grandi cose. Avete maggiori poteri e responsabilità, cercate di gestire bene il tutto e con razionalità. Cancro Perché non organizzare un bel viaggio con le persone a voi care, ad esempio gli amici di una vita? Avete proprio bisogno di una pausa e di relax. Potrete vivere momenti speciali anche in amore. Leone Momento ottimo ...

