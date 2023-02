Oro: prezzo spot in calo a 1.808 dollari l'oncia (Di lunedì 27 febbraio 2023) prezzo in calo per l'oro. Il metallo prezioso con consegna immediata arretra dello 0,15% a 1.808 dollari l'oncia. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed dopo il rialzo dei dati sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023)inper l'oro. Il metallo prezioso con consegna immediata arretra dello 0,15% a 1.808l'. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed dopo il rialzo dei dati sull'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : HELP CONSIGLI ONLINE Vi piace il braccialetto con charms non smaltati, ovvero tutti color oro come in questo mode… - fisco24_info : Oro: prezzo spot in calo a 1.808 dollari l'oncia: Le quotazioni sono in ribasso dello 0,15% - aureaoperatore1 : Il prezzo dell'oro sta confermando il minimo di due mesi a circa $ 1.808. Il metallo brillante sta subendo l'ultimo… - linkmotorsepoca : MG MGB ROADSTER MK1 (1964) TARGA ORO ASI - € 19900 OTTIMO CONSERVATO AUTO ITALIANA (no Import) Matching Numbers UL… - BepiGb1148 : @robertosaviano Lei Sig. Saviano ha il suo dna avariato. Se questi poveri disgraziati non fossero partiti non sareb… -