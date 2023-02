Oro: prezzo spot in calo a 1.808 dollari l’oncia (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – prezzo in calo per l’oro. Il metallo prezioso con consegna immediata arretra dello 0,15% a 1.808 dollari l’oncia. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed dopo il rialzo dei dati sull’indice di inflazione preso in considerazione dalla banca centrale americana. Per quanto riguarda il petrolio, le quotazioni sono in calo questa mattina. Con i mercati che guardano alle prossime mosse della Fed, attendendosi un possibile nuovo rialzo dei tassi che porterebbe ad un rafforzamento del dollaro, il Wti americano arretra dello 0,6%, portandosi a 75,86 dollari al barile. Anche il Brent quotato all’Ice di Londra perde lo 0,66% scendendo a 82,61 dollari. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA –inper l’oro. Il metallo prezioso con consegna immediata arretra dello 0,15% a 1.808. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed dopo il rialzo dei dati sull’indice di inflazione preso in considerazione dalla banca centrale americana. Per quanto riguarda il petrolio, le quotazioni sono inquesta mattina. Con i mercati che guardano alle prossime mosse della Fed, attendendosi un possibile nuovo rialzo dei tassi che porterebbe ad un rafforzamento del dollaro, il Wti americano arretra dello 0,6%, portandosi a 75,86al barile. Anche il Brent quotato all’Ice di Londra perde lo 0,66% scendendo a 82,61. L'articolo L'Opinionista.

