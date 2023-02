«Ormai sono diventati davvero il mio fratellone e il mio marituzzo» confessa l'attrice romana (Di lunedì 27 febbraio 2023) «Con Ficarra e Picone ci siamo così divertiti sul set che alla fine li ho percepiti davvero come Valentino, il mio fratellone, e Salvo, il mio marituzzo» racconta Anna Favella, 39 anni, nel cast della nuova serie Incastrati, su Netflix dal 2 marzo. L’attrice romana, assurta alla popolarità grazie a Centovetrine su Canale 5, Un medico in famiglia 10 sulla Rai e, soprattutto, Luis Miguel – La serie che l’ha fatta conoscere al pubblico internazionale, torna a recitare accanto al fortunato duo. I nuovi episodi ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Anna Favella sarà ancora Ester, moglie di Salvo, amante della vita naturale, di un’alimentazione sana e dello yoga. Anna Favella (Ester) ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) «Con Ficarra e Picone ci siamo così divertiti sul set che alla fine li ho percepiticome Valentino, il mio, e Salvo, il mio» racconta Anna Favella, 39 anni, nel cast della nuova serie Incastrati, su Netflix dal 2 marzo. L’, assurta alla popolarità grazie a Centovetrine su Canale 5, Un medico in famiglia 10 sulla Rai e, soprattutto, Luis Miguel – La serie che l’ha fatta conoscere al pubblico internazionale, torna a recitare accanto al fortunato duo. I nuovi episodi ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Anna Favella sarà ancora Ester, moglie di Salvo, amante della vita naturale, di un’alimentazione sana e dello yoga. Anna Favella (Ester) ...

