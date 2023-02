Oriana si riavvicina a Daniele al GF Vip, ma qualcosa va storto: cosa è successo (Di lunedì 27 febbraio 2023) In questi giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno molto discusso nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti, infatti, si sono parecchio allontanati. Ieri, però, la venezuelana ha provato a fare un passo distensivo nei riguardi del ragazzo, tuttavia, il suo gesto non ha sortito l’effetto sperato. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Daniele rifiuta il riavvicinamento di Oriana al GF Vip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l’ennesimo litigio. I due si stanno rivelando particolarmente incompatibili caratterialmente, pertanto, spesso finiscono per discutere animatamente. Ieri, però, Edoardo Tavassi ha provato a far riavvicinare i due protagonisti. In particolare, il giovane ha chiesto a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) In questi giorniMarzoli eDal Moro hanno molto discusso nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti, infatti, si sono parecchio allontanati. Ieri, però, la venezuelana ha provato a fare un passo distensivo nei riguardi del ragazzo, tuttavia, il suo gesto non ha sortito l’effetto sperato. Vediamo nel dettaglio cherifiuta ilmento dial GF VipMarzoli eDal Moro hanno avuto l’ennesimo litigio. I due si stanno rivelando particolarmente incompatibili caratterialmente, pertanto, spesso finiscono per discutere animatamente. Ieri, però, Edoardo Tavassi ha provato a farre i due protagonisti. In particolare, il giovane ha chiesto a ...

