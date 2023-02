Oriana Marzoli litiga a causa di Daniele (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte Oriana Marzoli ha litigato con le sue amiche a causa di Daniele Dal Moro. Ecco tutti i VIDEO L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella nottehato con le sue amiche adiDal Moro. Ecco tutti iL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - odileonomedigas : RT @lafandellabebe: nome: oriana marzoli in oriele nome in codice: bebè ruolo principale: sottona di daniele dal moro altro ruolo: rematr… - Anastas80982768 : RT @lafandellabebe: nome: oriana marzoli in oriele nome in codice: bebè ruolo principale: sottona di daniele dal moro altro ruolo: rematr… - DesdemonaDicio1 : RT @dentrounsogno: disse oriana marzoli.,.,.. - flvspd : RT @lafandellabebe: nome: oriana marzoli in oriele nome in codice: bebè ruolo principale: sottona di daniele dal moro altro ruolo: rematr… -