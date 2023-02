Ordini medici, 'assicurare per legge ricerca migranti, soccorso e assistenza' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo al Governo italiano, all'Europa, alle Nazioni Unite di fare di più e di fare meglio, istituendo percorsi sicuri e legali per migranti e rifugiati e programmando e assicurando, per legge, ricerca, soccorso e assistenza medica". E' l'appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che con una nota interviene sul naufragio del caicco carico di migranti avvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. "Come medici, che hanno giurato di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo al Governo italiano, all'Europa, alle Nazioni Unite di fare di più e di fare meglio, istituendo percorsi sicuri e legali pere rifugiati e programmando e assicurando, permedica". E' l'appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), che con una nota interviene sul naufragio del caicco carico diavvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. "Come, che hanno giurato di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona - ...

