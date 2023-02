Ordine: «Inter, a Bologna spazzata via una cosa! Dzeko va risparmiato» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bologna-Inter evidenzia i tanti errori della squadra di Inzaghi, arrivata alla settima sconfitta in questa Serie A. Ordine, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, chiede anche un po’ di riposo per Dzeko. SMENTITE EVIDENTI – Franco Ordine sull’Inter: «Io vorrei aggiungere questa valutazione. È vero che è calata sempre e puntualmente dopo un’eccellente partita, però ricordo che nel girone d’andata quando ci furono quattro sconfitte Alessandro Bastoni venne fuori e ci raccontò che a un certo punto si erano incontrati e avevano deciso di remare dalla stessa parte. Io penso che oggi, per fortuna, la disgrazia della sconfitta abbia spazzata via una cosa. Vi ricordate cosa diceva la Curva Nord a Simone Inzaghi? Di mettere la terza punta. Qui quando è entrata ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)evidenzia i tanti errori della squadra di Inzaghi, arrivata alla settima sconfitta in questa Serie A., ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, chiede anche un po’ di riposo per. SMENTITE EVIDENTI – Francosull’: «Io vorrei aggiungere questa valutazione. È vero che è calata sempre e puntualmente dopo un’eccellente partita, però ricordo che nel girone d’andata quando ci furono quattro sconfitte Alessandro Bastoni venne fuori e ci raccontò che a un certo punto si erano incontrati e avevano deciso di remare dalla stessa parte. Io penso che oggi, per fortuna, la disgrazia della sconfitta abbiavia una cosa. Vi ricordate cosa diceva la Curva Nord a Simone Inzaghi? Di mettere la terza punta. Qui quando è entrata ...

