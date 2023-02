Orari visite fiscali 2023: differenze fra dipendenti pubblici e privati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando si è malati la legge offre la possibilità di restare a casa usufruendo dei giorni di malattia previsti da legge per ogni categoria di lavoratori, sia dipendenti pubblici che privati. Ma quali sono i nuovi obblighi per i lavoratori in malattia? Scopriamolo all’interno dell’articolo! Chiaramente è da premettere che bisogna utilizzare questo strumento solo in caso di necessità, perché non sono poche le truffe messe in atto da molti lavori che che pensano di utilizzare questi giorni di malattia al pari di quelli per ferie. Bisogna stare però molto attenti quando si dichiara il falso e si vanno a chiedere giorni di congedo per malattia corredati da tanto di certificato medico; un comportamento errato di questo genere potrebbe far incorrere il lavoratore in non poche problematiche. Oramai sia nel pubblico che nel privato ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando si è malati la legge offre la possibilità di restare a casa usufruendo dei giorni di malattia previsti da legge per ogni categoria di lavoratori, siache. Ma quali sono i nuovi obblighi per i lavoratori in malattia? Scopriamolo all’interno dell’articolo! Chiaramente è da premettere che bisogna utilizzare questo strumento solo in caso di necessità, perché non sono poche le truffe messe in atto da molti lavori che che pensano di utilizzare questi giorni di malattia al pari di quelli per ferie. Bisogna stare però molto attenti quando si dichiara il falso e si vanno a chiedere giorni di congedo per malattia corredati da tanto di certificato medico; un comportamento errato di questo genere potrebbe far incorrere il lavoratore in non poche problematiche. Oramai sia nel pubblico che nel privato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robert_bx : @Zelgadis265 @7Robymar Solo in orari tra le visite fiscali - GiorgioaSnaide7 : @Noiconsalvini Non serve. C'è da distinguere i Prontosoccorso, dagli orari di visite ai malati . Nei reparti. Nei P… - michela3030 : @charliecarla La butto lì, in ospedale gli orari dedicati alle visite private sono diversi da quelli dedicatu alle… - acrophobics_ : @inutilecanzone Sveglie a orari prescelti, visite mediche mattuttine, after e after - EventiSpeciali : Riapertura di Villa Lanfranchi – giorni e orari per le visite guidate in Santa Maria del Piano… -