Ora anche Chanel Totti è una vip! Che esordio alla Fashion Week per la 15enne (Di lunedì 27 febbraio 2023) I suoi genitori sono sempre al centro del gossip nostrano ma Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, promette di entrarci anche lei... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) I suoi genitori sono sempre al centro del gossip nostrano ma, figlia di Francesco e Ilary Blasi, promette di entrarcilei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si… - mentecritica : Poi, ovviamente, è finita. Sono piccoli intervalli della vita che bisogna imparare a intercettare. Anche ora che so… - GianlucaVasto : Penso che ora si possa fare fronte comune. Confido che, come noi, anche il PD inizi a FARE davvero ciò che scrive.… - BarbaraPartisa1 : RT @cip1964: @MEF_GOV @MinLavoro ecco risolto il problema dei fondi che non si trovano per prorogare #opzionedonna. Non chiediamo altro che… - GalloBelmax : Complimenti alla vittoria della #Schlein ora come #terzopolo dobbiamo fare sul serio ed in fretta. #calenda deve fa… -