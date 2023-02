Onu: sottosegretario Khare, base Brindisi ha respiro globale (Di lunedì 27 febbraio 2023) E' un rapporto stretto che ormai da quasi da 30 anni, dal 1994, lega l'Onu alla città di Brindisi, dove ha sede una base logistica. Per celebrare questa sinergia, il sottosegretario generale dell'Onu ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) E' un rapporto stretto che ormai da quasi da 30 anni, dal 1994, lega l'Onu alla città di, dove ha sede unalogistica. Per celebrare questa sinergia, ilgenerale dell'Onu ...

