Onu, il ministro degli esteri iraniano parla al Consiglio per i diritti umani: alcuni membri escono dalla sala per protesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) alcuni membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sono usciti dalla sala durante l’intervento del ministro degli esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahianla, invitato a parlare durante la sessione annuale di apertura. Il video è stato pubblicato su Twitter dall’esule e attivista iraniana Maryam Banihashemi, che ha specificato, sempre sui social, che ad abbandonare l’aula sono stati i rappresentanti di Svezia, Irlanda, Sloveni e Indonesia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023)delper idelle Nazioni Unite sono uscitidurante l’intervento delHossein Amir-Abdollahianla, invitato are durante la sessione annuale di apertura. Il video è stato pubblicato su Twitter dall’esule e attivista iraniana Maryam Banihashemi, che ha specificato, sempre sui social, che ad abbandonare l’aula sono stati i rappresentanti di Svezia, Irlanda, Sloveni e Indonesia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

