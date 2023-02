"Onora il padre e la madre": l'ultimo film di Lumet (e tra i migliori) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Onora IL padre E LA madre Iris, ore 23.30. Con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke e Albert Finney. Regia di Sydney Lumet. Produzione Usa 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Due fratelli, entrambi in difficoltà economiche. Uno ha una ditta sull'orlo del fallimento, l'altro è in ritardo cogli alimenti alla moglie. Decidono di rapinare la gioielleria dei genitori. Ma durante il colpo un complice perde la testa e uccide la madre dei due. Muore anche un losco individuo che cercava di ricattare i fratelli. Intanto il padre è venuto a sapere delle responsabilità dei figli nella rapina e nella morte della moglie. Va all'ospedale dove uno dei due è ricoverato e lo uccide. PERCHÈ VEDERLO Perché è l'ultimo film di Lumet ed è tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023)ILE LAIris, ore 23.30. Con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke e Albert Finney. Regia di Sydney. Produzione Usa 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Due fratelli, entrambi in difficoltà economiche. Uno ha una ditta sull'orlo del fallimento, l'altro è in ritardo cogli alimenti alla moglie. Decidono di rapinare la gioielleria dei genitori. Ma durante il colpo un complice perde la testa e uccide ladei due. Muore anche un losco individuo che cercava di ricattare i fratelli. Intanto ilè venuto a sapere delle responsabilità dei figli nella rapina e nella morte della moglie. Va all'ospedale dove uno dei due è ricoverato e lo uccide. PERCHÈ VEDERLO Perché è l'died è tra i ...

