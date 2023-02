Omaggio alla famiglia Ferraiolo: burattinai da un secolo e mezzo Made in Salerno (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato pieno di aneddoti e ricordi su una storia lunga 163 anni l’incontro con la famiglia Ferraiolo per la consegna questa mattina a Palazzo di Città di una targa per omaggiare la famiglia di burattinai. Un repertorio di 100 commedie che spaziano da Goldoni a Scarpetta, un mestiere tramandato di padre in figlio che all’arte di raccontare nel modo più tradizionale del mondo, affianca il gusto delle caramelle che, importate da Venezia catturarono l’attenzione dell’ex sindaco di Salerno Vincenzo de Luca che voleva realizzare un brand tutto Made in Salerno. alla presenza anche del presidente della Commissione Bilancio della regione Franco Picarone, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha consegnato una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato pieno di aneddoti e ricordi su una storia lunga 163 anni l’incontro con laper la consegna questa mattina a Palazzo di Città di una targa per omaggiare ladi. Un repertorio di 100 commedie che spaziano da Goldoni a Scarpetta, un mestiere tramandato di padre in figlio che all’arte di raccontare nel modo più tradizionale del mondo, affianca il gusto delle caramelle che, importate da Venezia catturarono l’attenzione dell’ex sindaco diVincenzo de Luca che voleva realizzare un brand tuttoinpresenza anche del presidente della Commissione Bilancio della regione Franco Picarone, il sindaco di, Vincenzo Napoli ha consegnato una ...

