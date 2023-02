Olimpiadi 2026, Salvini: “Grande occasione, Milano e Cortina all'attenzione di tutto il mondo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Agenzia Vista) Venezia, 27 febbraio 2023 “Con le Olimpiadi "arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi. Milano, Cortina e l'Italia saranno all'attenzione di tutto il mondo". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina svoltasi oggi a Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Agenzia Vista) Venezia, 27 febbraio 2023 “Con le"arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi.e l'Italia saranno all'diil". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, al termine della cabina di regia sullesvoltasi oggi a Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

