Olimpia Milano-Olympiacos in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valida come ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Quarta partita consecutiva in casa per gli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre giocate al Forum. Ora, però, l’avversario è quasi proibitivo: non solo i greci sono i primi in classifica, ma nel 2023 hanno perso una sola volta, ottenendo poi solo vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 3 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olimpia Milano-Olympiacos di Eurolega. RISULTATI e CLASSIFICA IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventiseiesima giornata dell’di. Quarta partita consecutiva in casa per gli uomini di coach Messina, che hanno vinto le ultime tre giocate al Forum. Ora, però, l’avversario è quasi proibitivo: non solo i greci sono i primi in classifica, ma nelhanno perso una sola volta, ottenendo poi solo vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 3 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi. RISULTATI e CLASSIFICA IL ...

