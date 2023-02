“Oh, glielo stanno dicendo”. GF Vip 7, le urla da fuori e un’amara sorpresa per la concorrente (Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip 7, le urla fuori dalla casa e la reazione di Oriana Marzoli. I vipponi continuano a ricevere frasi dai fan appostati fuori da Cinecittà nella speranza che le loro urla vengano ascoltare e commentate tra i concorrenti rimasti in gioco. E così è accaduto: la frase non poteva che andare incontro alla reazione della modella venezuelana. urla fuori dal GF Vip 7 per Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. Tutto questo non poteva che accadere in un momento di forte perplessità sentimentale. Infatti di recente, Oriana e Daniele si sono confrontati sui reciproci sentimenti. La modella ha rivelato all’ex UeD di non sentirlo coinvolto e la risposta di Daniele non si è lasciata attendere: “Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip 7, ledalla casa e la reazione di Oriana Marzoli. I vipponi continuano a ricevere frasi dai fan appostatida Cinecittà nella speranza che le lorovengano ascoltare e commentate tra i concorrenti rimasti in gioco. E così è accaduto: la frase non poteva che andare incontro alla reazione della modella venezuelana.dal GF Vip 7 per Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. Tutto questo non poteva che accadere in un momento di forte perplessità sentimentale. Infatti di recente, Oriana e Daniele si sono confrontati sui reciproci sentimenti. La modella ha rivelato all’ex UeD di non sentirlo coinvolto e la risposta di Daniele non si è lasciata attendere: “Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : @Keepo_7 @Zoroback_023 Lo steccone glielo danno comunque figurati Tanto in PL stanno sfondati nel caso - glialieni : @ozakiyuko2 Mi addolora; ma i miei connazionali si stanno lentamente trasformando in un popolo di sudditi appecorat… - speranza_viva : @localteamtv Smettete di criticare questa povera donna, sarà gentilezza a cui probabilmente non riesce a sottrarsi… - Massimo68548406 : RT @bravimabasta: 'sta cosa che l'umanità abbia hackerato il programma di #Giletti è incredibile e bellissima. Glielo stanno conducendo da… - Martina7_totale : RT @bravimabasta: 'sta cosa che l'umanità abbia hackerato il programma di #Giletti è incredibile e bellissima. Glielo stanno conducendo da… -