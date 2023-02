Oggi la dirigenza Inter interverrà pubblicamente sulla sconfitta col Bologna (Gazzetta) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutto tace ad Appiano Gentile, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, ma Oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare una presa di posizione pubblica. Il club vuole il secondo posto in classifica, su questo non intende cedere. “In realtà, l’Inter ieri ha deluso in maniera talmente evidente da non rendere necessarie esternazioni ufficiali. Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che già Oggi la società faccia sentire la propria voce in pubblico. L’ennesima sconfitta non può che aver alimentato una certa delusione per la piega che ha preso il campionato: dal convincimento di poter davvero acciuffare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutto tace ad Appiano Gentile, dopo ladell’contro il, ma, scrive ladello Sport, potrebbe arrivare una presa di posizione pubblica. Il club vuole il secondo posto in classifica, su questo non intende cedere. “In realtà, l’ieri ha deluso in maniera talmente evidente da non rendere necessarie esternazioni ufficiali. Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che giàla società faccia sentire la propria voce in pubblico. L’ennesimanon può che aver alimentato una certa delusione per la piega che ha preso il campionato: dal convincimento di poter davvero acciuffare ...

