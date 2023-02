“Oggi esce proprio lui”. Il GF Vip perde un pezzo fondamentale del gruppo. Ma qualcuno sorride (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la 36esima puntata, che ha visto il temibile quanto misterioso van-gate, la prossima 37esima vedrà non poche dinamiche da analizzare con l’aiuto di Alfonso Signorini. A causa del fattaccio, oltre ad Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, al televoto anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Chi avrà la meglio al GF Vip 7 e chi sarà, invece, definitivamente eliminato? Attenzione perché, stando alle ultime indiscrezioni, sembra esserci ancora un altro biglietto di ritorno del GF Vip 7. L’eliminato della 37esima puntata sarà così fortunato? Non è chiaro ma lo è di più il risultato del televoto che vede a rischio i sette Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Nicole Murgia ed Antonella Fiordelisi. Il pubblico, forse, punirà un colpevole del van-gate. GF Vip, chi ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la 36esima puntata, che ha visto il temibile quanto misterioso van-gate, la prossima 37esima vedrà non poche dinamiche da analizzare con l’aiuto di Alfonso Signorini. A causa del fattaccio, oltre ad Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, al televoto anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Chi avrà la meglio al GF Vip 7 e chi sarà, invece, definitivamente eliminato? Attenzione perché, stando alle ultime indiscrezioni, sembra esserci ancora un altro biglietto di ritorno del GF Vip 7. L’eliminato della 37esima puntata sarà così fortunato? Non è chiaro ma lo è di più il risultato del televoto che vede a rischio i sette Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Nicole Murgia ed Antonella Fiordelisi. Il pubblico, forse, punirà un colpevole del van-gate. GF Vip, chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Berlusconi quando esce dal seminato (dicendo le cose come stanno) manda regolarmente ai matti l’establishment UE. O… - il_pucciarelli : Eccolo, esce oggi in libreria per @editorilaterza [ - sonoViolet : Poverino, oggi non sa come attaccarla, secondo me domani se ne esce con qualcosa tipo 'ma Elly non è veramente una… - scntofdriedflwr : guardiamo il lato positivo: oggi esce la narici - freedom19437590 : RT @Paola95613517: Oggi si esce coi sassi in tasca .... buongiorno e buona settimana a tutti ? -