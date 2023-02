Oggi 27 febbraio: San Gabriele dell’Addolorata. Consuma di amore la sua giovane vita (Di lunedì 27 febbraio 2023) San Gabriele dell’Addolorata morirà in giovanissima età, animato dal suo grande amore per la Madonna. Sotto la superficie di una vita normalissima, alla morte del giovane passionista che aspirava a diventare sacerdote, emergerà un amore infuocato per la Madonna Addolorata. Un giovane dalla eccezionale ricchezza interiore Dell’eccezionale ricchezza interiore di Francesco Possenti, Gabriele dell’Addolorata in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sanmorirà in giovanissima età, animato dal suo grandeper la Madonna. Sotto la superficie di unanormalissima, alla morte delpassionista che aspirava a diventare sacerdote, emergerà uninfuocato per la Madonna Addolorata. Undalla eccezionale ricchezza interiore Dell’eccezionale ricchezza interiore di Francesco Possenti,in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Oggi, 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si vota per il nuovo Partito Democratico! Trova il tuo seggio su ????… - fleinaudi : Pescasseroli, 25 Febbraio 1866. Chissà se oggi, da qualche parte nel mondo, ne sta nascendo un altro così. ?… - francescacheeks : oggi, 25 febbraio, canteremo #25febbraio a Pordenone ?? e prima di scendere in campo ci sarà un anthem speciale come… - KattInForma : Oggi 27 febbraio: San Gabriele dell’Addolorata. Consuma di amore la sua giovane vita - NBCreteregione : Oggi 27 febbraio alle ore 11:20 Matteo Macuglia sara’ ospite nei nostri studi di Bolzano per parlarci del libro “Il… -