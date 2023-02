Oaktree vende l’80% di Castello Sgr per 60 milioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anima Holding ha firmato un contratto vincolante per l’acquisizione da Oaktree Capital Management dell’80% del capitale sociale di Castello Sgr, società che si occupa di promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, prevalentemente nell’immobiliare. Il controvalore dell’operazione, si legge in una nota, è di 60 milioni di euro, che saranno pagati per cassa. Oaktree L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anima Holding ha firmato un contratto vincolante per l’acquisizione daCapital Management deldel capitale sociale diSgr, società che si occupa di promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, prevalentemente nell’immobiliare. Il controvalore dell’operazione, si legge in una nota, è di 60di euro, che saranno pagati per cassa.L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NackaSkoglund89 : RT @CalcioFinanza: Oaktree fa affari in Italia: il fondo USA, creditore degli Zhang per l’Inter, ha ceduto l’80% di Castello Sgr per 60 mil… - CalcioFinanza : Oaktree fa affari in Italia: il fondo USA, creditore degli Zhang per l’Inter, ha ceduto l’80% di Castello Sgr per 6… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Oaktree vende l’80% di Castello Sgr per 60 milioni: Anima Holding ha firmato un contratto vinc… - ilrossoeilnero2 : @Gianlu_BoNa1990 @George_Belu - oaktree stata chiara : dell inter me ne frega 0. Per cui se come probabile suning n… -