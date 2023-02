“O io o lei”. Isola dei Famosi 2023, Alvin furioso con Ilary Blasi: così è saltato tutto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi e in tanti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Alvin. Sembra che tra l’inviato del programma e la sua conduttrice Ilary Blasi le cose non siano proprio idilliache. Secondo alcuni infatti, i due avrebbero litigato e non si sopporterebbero più. Ma le cose stanno proprio così? Da quello che si racconta sul settimanale DiPiù, sembrerebbe che una fonte ha rivelato che quest’anno ci sarà un nuovo inviato nel programma di Canale 5. Esatto. Si parla proprio di una persona completamente nuova: “Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – riporta Gossip ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Manca poco all’inizio dell’deie in tanti si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Sembra che tra l’inviato del programma e la sua conduttricele cose non siano proprio idilliache. Secondo alcuni infatti, i due avrebbero litigato e non si sopporterebbero più. Ma le cose stanno proprio? Da quello che si racconta sul settimanale DiPiù, sembrerebbe che una fonte ha rivelato che quest’anno ci sarà un nuovo inviato nel programma di Canale 5. Esatto. Si parla proprio di una persona completamente nuova: “Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’deitra. – riporta Gossip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martiraranans : @serioouusly Chic@s de mi corazones, queridas #lebimbediPunzo Se non votate voi Oriana esce perché le spagnole la… - AngelaAlberti10 : RT @Metallico71: @Gieffevip10 Il gf con lei non l’ho visto perché era tutto un tro…o e lei mi stava sull ????,poi pensavo che con l’isola fos… - tvefilm : lei parla dell’isola e lui allo stesso tempo sta parlando di uomini e donne rido per non piangere #oriele - 21centurygirlll : @_mia27_ Purtroppo non ho visto il film “L'incredibile storia dell'Isola delle Rose”, però credo che lei sia una de… - Eleonor53938677 : @giulia20028 Mi sa che non lo conosci cosi bene tu Daniele..... Stiamo guradando un gf diverso?!?!?!?!? È palese ch… -