Nuovo terremoto in Turchia, scossa dai magnitudo 5.6 nel Sud-Est – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 12.04 in Turchia, le 10.04 in Italia, a Malatya, provincia a Sud-Est già colpita duramente dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Secondo l'agenzia turca per i disastri e le emergenza, la Afad, l'epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del Sud-Est anatolico. La scossa ha scatenato il panico tra gli abitanti, come mostrano le immagini della tv di Stato turca Trt che ha mostrato alcune persone uscire dagli edifici per cercare riparo per strada. February 27, 2023 su Open

