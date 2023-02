Nuovo terremoto in Turchia: 22 edifici crollati, un morto e 69 feriti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 22 edifici crollati , un morto e 69 feriti in Turchia in seguito all’ultimo terremoto di magnitudo 5,6 registrato nel Sud-Est del Paese oggi. Le vittime si sono registrate in seguito al crollo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 22, une 69inin seguito all’ultimodi magnitudo 5,6 registrato nel Sud-Est del Paese oggi. Le vittime si sono registrate in seguito al crollo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Turchia e Siria #ANSA - MSF_ITALIA : ?? Nuovo #terremoto in TURCHIA e SIRIA! Quest'ultimo sisma è estremamente preoccupante. In molti hanno già perso i p… - DPCgov : Nuovi aiuti in partenza dal porto Trieste. In corso il carico dei materiali donati da Regioni, Province Autonome e… - GazzettaDelSud : ?? Almeno 22 edifici crollati, un morto e 69 feriti in #Turchia in seguito all’ultimo #terremoto di magnitudo 5,6 re… - mu_antonella : RT @RocchiAdriana1: nuovo #Terremoto di magnitudo 5.6 a Malatya in #Turchia -