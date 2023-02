Nuovo stadio | Sala convoca Milan e Inter I due club divisi minacciano di lasciare San Siro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Che cosa sta succedendo a? La domanda in questo caso non riguarda le prestazioni in campo, ma il progetto del. I dueper anni sono rimasti coesi e compatti sulla stessa linea: un’alleanza che appariva solida si è invece sfaldata nelle ultime settimane, di fronte ai rumors su una possibile nuova casa tutta rossonera lontano da San. E ora anche i nerazzurri, quasi per ripicca, pensano a un impianto da costruire in solitaria in un’area diversa. Che cosa sta succedendo lo vuole capire innanzitutto il sindaco dio, Giuseppe, che per questo motivo hatoa Palazzo Marino: l’incontro è in programma martedì 28 febbraio. “Anche io a volte sono ...