Nuovo corso per allenatori Uefa a Coverciano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Partito oggi a Coverciano il Nuovo corso per allenatori Uefa: molti i volti noti tra gli studenti del corso É iniziato oggi a Coverciano il corso per allenatori Uefa A. 192 ore di corso che termineranno il 10 maggio e permetteranno ai partecipanti di ottenere il patentino per allenare tutte le squadre giovanili e tutte le formazioni femminili, allenare le prime squadre maschili fino alla Lega Pro ed essere allenatori in seconda in Serie A e in Serie B Tra i partecipanti i match analyst delle Nazionali maschili Under 21 e Under 18, Leonardo Carletti e Andrea Zappavigna, l'ex capitano del Catania, Marco Biagianti; il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca, Simone ...

