Nuove assunzioni all'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Ugl Salute di Caserta: Le Nuove assunzioni rappresentano un segnale importante : Accompagniamo con interesse la decisione della direzione della AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta di procedere all'assunzione di ulteriori 18 unità per la categoria OSS. Comincia così la nota inoltrata questa mattina dalla Segretaria Provinciale della Ugl Salute di Caserta Maria Rosaria Laudisio. Come avevamo chiesto ed auspicato con le nostre note sindacali, si legge nel documento, l'azienda ospedaliera ha preso atto delle difficoltà evidenti nella gestione dei carichi di lavoro ordinari e straordinari ed ha provveduto a rinforzare l'organico degli operatori sociosanitari che questa O.S. ha da sempre messo al centro della propria azione di tutela e difesa dei ...

