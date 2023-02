Nuova truffa online, corri ai ripari: controlla questo dettaglio prima che sia tardi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Puntuale, con l’introduzione dell’espansione dell’obbligo delle fatture elettroniche anche ai forfettari (anche se oltre una certa soglia di fatturato) si sta facendo strada una Nuova truffa, che sta mettendo in allarme clienti e fornitori. Di cosa si tratta? Eppure il meccanismo è piuttosto banale. In quest’ultimo periodo stanno aumentando le segnalazioni di un inganno informatico, che porta delle persone ignare, a versare dei soldi sui conto correnti di alcuni criminali, che riescono a bucare il sistema di protezione tramite crittografia. In sostanza intercettano una mail prima che questa arrivi al destinatario cambiandone le coordinate. Attenzione alle mail con richiesta del cambio dell’Iban-ilovetradingIl meccanismo della truffa dell’Iban in fattura, sta interessando non solo l’Italia ma anche altri Paesi. ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 febbraio 2023) Puntuale, con l’introduzione dell’espansione dell’obbligo delle fatture elettroniche anche ai forfettari (anche se oltre una certa soglia di fatturato) si sta facendo strada una, che sta mettendo in allarme clienti e fornitori. Di cosa si tratta? Eppure il meccanismo è piuttosto banale. In quest’ultimo periodo stanno aumentando le segnalazioni di un inganno informatico, che porta delle persone ignare, a versare dei soldi sui conto correnti di alcuni criminali, che riescono a bucare il sistema di protezione tramite crittografia. In sostanza intercettano una mailche questa arrivi al destinatario cambiandone le coordinate. Attenzione alle mail con richiesta del cambio dell’Iban-ilovetradingIl meccanismo delladell’Iban in fattura, sta interessando non solo l’Italia ma anche altri Paesi. ...

