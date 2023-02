Nuoro, il boss evaso aveva le chiavi per uscire dal carcere. E ha avuto il tempo di provarle (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fuga dal carcere ma con le chiavi. È stata un’evasione studiata nei minimi dettagli quella di Marco Raduano, il boss della mafia garganica che è scappato dal carcere di Nuoro, dove stava scontando la sua condanna a 19 anni di reclusione. Il detenuto 39enne ha probabilmente tenuto d’occhio i turni di guardia, ha capito quali erano le falle del sistema – “dovute a gravi carenze di organico“, accusano i sindacati – e ha agito. Forse aiutato da qualcuno all’esterno, è riuscito ad allontanarsi alla svelta da Badu ‘e Carros in due ore di “buco” prima che la sorveglianza si accorgesse della sua assenza. Tra i particolari emersi nella ricostruzione della fuga, il fatto che il boss sia riuscito a procurarsi la chiave per uscire dal reparto di Alta Sicurezza del penitenziario, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fuga dalma con le. È stata un’evasione studiata nei minimi dettagli quella di Marco Raduano, ildella mafia garganica che è scappato daldi, dove stava scontando la sua condanna a 19 anni di reclusione. Il detenuto 39enne ha probabilmente tenuto d’occhio i turni di guardia, ha capito quali erano le falle del sistema – “dovute a gravi carenze di organico“, accusano i sindacati – e ha agito. Forse aiutato da qualcuno all’esterno, è riuscito ad allontanarsi alla svelta da Badu ‘e Carros in due ore di “buco” prima che la sorveglianza si accorgesse della sua assenza. Tra i particolari emersi nella ricostruzione della fuga, il fatto che ilsia riuscito a procurarsi la chiave perdal reparto di Alta Sicurezza del penitenziario, ...

