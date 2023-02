Notte da incubo per Elettra Lamborghini: “Tra un po’ spacco tutto”. Ecco che cosa è successo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Notte da incubo per Elettra Lamborghini. La cantante sui social si è sfogata con i follower lamentando problemi nell’hotel in cui si è trovata ad alloggiare. In un video postato su Instagram Elettra ha mostrato i messaggi WhatsApp mandati all’una di Notte al suo team: “Raga con tutto il bene ma tra un po’ spacco tutto, ho chiamato la reception urlando, è impossibile dormire qua. Le finestre gridano per il vento, inc*****a come una matta, con il tappo nell’orecchio”. Poi, facendo sentire l’audio registrato in camera: “Sentite qua, questi erano gli infissi che mi sono trovata staNotte ”. Anche il giorno successivo le cose non sono migliorate: “Raga non so se sentite ma in questo hotel ci sono dei rumori molesti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023)daper. La cantante sui social si è sfogata con i follower lamentando problemi nell’hotel in cui si è trovata ad alloggiare. In un video postato su Instagramha mostrato i messaggi WhatsApp mandati all’una dial suo team: “Raga conil bene ma tra un po’, ho chiamato la reception urlando, è impossibile dormire qua. Le finestre gridano per il vento, inc*****a come una matta, con il tappo nell’orecchio”. Poi, facendo sentire l’audio registrato in camera: “Sentite qua, questi erano gli infissi che mi sono trovata sta”. Anche il giorno successivo le cose non sono migliorate: “Raga non so se sentite ma in questo hotel ci sono dei rumori molesti, ...

