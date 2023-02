"Non sono gradito", il big fa scattare la fuga dal Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la festa i soliti tormenti democratici. Il rischio di scissione al momento appare limitato, ma già si vedono le avvisaglie di una fuga di esponenti di peso dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd. Il day after tra i sostenitori di Stefano Bonaccini è di delusione, forte preoccupazione e attesa, si apprende da un retroscena di Adnkronos. Insomma, gli "sconfitti" attendono un segnale dalla nuova segretaria. Parliamo dell'area che fa capo a Lorenzo Guerini, a parte dei dirigenti dem da Brando Benifei in Europa alle due capogruppo, l'ampio schieramento di sindaci e amministratori che aveva scommesso sul governatore dell'Emilia-Romagna. "Ora dipende tutto da lei", avvertono anonimi dem, "la preoccupazione è forte, il rischio di un'emorragia di dirigenti ed elettori è concreto", si spiega. Fa rumore, poi, l'uscita di Beppe Fioroni, storico ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la festa i soliti tormenti democratici. Il rischio di scissione al momento appare limitato, ma già si vedono le avvisaglie di unadi esponenti di peso dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd. Il day after tra i sostenitori di Stefano Bonaccini è di delusione, forte preoccupazione e attesa, si apprende da un retroscena di Adnkronos. Insomma, gli "sconfitti" attendono un segnale dalla nuova segretaria. Parliamo dell'area che fa capo a Lorenzo Guerini, a parte dei dirigenti dem da Brando Benifei in Europa alle due capogruppo, l'ampio schieramento di sindaci e amministratori che aveva scommesso sul governatore dell'Emilia-Romagna. "Ora dipende tutto da lei", avvertono anonimi dem, "la preoccupazione è forte, il rischio di un'emorragia di dirigenti ed elettori è concreto", si spiega. Fa rumore, poi, l'uscita di Beppe Fioroni, storico ...

