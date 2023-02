Non solo giovani (e grandi città): ecco come Schlein ha vinto le primarie (Di lunedì 27 febbraio 2023) C'è il dato incontrovertibile del trionfo nelle grandi città, con punte come quelle di Milano, Roma e Genova, dove Elly Schlein ha sfiorato il 70 per cento. Ma c'è pure una generale tenuta nelle regioni meridionali e soprattutto nelle isole, quelle che Stefano Bonaccini inquadrava come il suo "granaio di voti" e che in realtà non gli hanno permesso di controbilanciare lo svantaggio accumulato nel centro-nord. E' il day after della vittoria di Elly Schlein, incoronata ieri neo segretaria del Pd. E seppur di dati ufficiali sui flussi ancora non ve ne siano, è interessante cogliere qualche segnale sulle primarie che si sono appena concluse. Eleggendo un segretario che per la prima volta nella storia del Partito democratico è riuscito a ribaltare il risultato raccolto nei ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) C'è il dato incontrovertibile del trionfo nelle, con puntequelle di Milano, Roma e Genova, dove Ellyha sfiorato il 70 per cento. Ma c'è pure una generale tenuta nelle regioni meridionali e soprattutto nelle isole, quelle che Stefano Bonaccini inquadravail suo "granaio di voti" e che in realtà non gli hanno permesso di controbilanciare lo svantaggio accumulato nel centro-nord. E' il day after della vittoria di Elly, incoronata ieri neo segretaria del Pd. E seppur di dati ufficiali sui flussi ancora non ve ne siano, è interessante cogliere qualche segnale sulleche si sono appena concluse. Eleggendo un segretario che per la prima volta nella storia del Partito democratico è riuscito a ribaltare il risultato raccolto nei ...

