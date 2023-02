Non solo 11 leoni, ma 11 Lautaro Martinez: Inter, riparti dal suo esempio! (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Inter cade ancora in questa stagione in corso, stavolta (come lo scorso anno) contro il Bologna sempre al Renato Dall’Ara. Una vera e propria montagna russa di risultati, in cui i nerazzurri non riescono a trovare continuità. Adesso serve una svolta, servono 11 Lautaro Martinez in campo. PASSI FALSI ? L’Inter ha commesso l’ulteriore passo falso della stagione 2022/23. Quello stop che i tifosi e tutto l’ambiente nerazzurro speravano si potesse evitare, alla fine è purtroppo arrivato. E un anno dopo, sempre al Renato Dall’Ara contro il Bologna, l’Inter ha perso un’occasione importante. Stavolta per mantenere la certezza di un secondo posto in solitaria in classifica di Serie A con cui conquistare senza troppi problemi l’ingresso in Champions League per la prossima stagione. La squadra è sembrata ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’cade ancora in questa stagione in corso, stavolta (come lo scorso anno) contro il Bologna sempre al Renato Dall’Ara. Una vera e propria montagna russa di risultati, in cui i nerazzurri non riescono a trovare continuità. Adesso serve una svolta, servono 11in campo. PASSI FALSI ? L’ha commesso l’ulteriore passo falso della stagione 2022/23. Quello stop che i tifosi e tutto l’ambiente nerazzurro speravano si potesse evitare, alla fine è purtroppo arrivato. E un anno dopo, sempre al Renato Dall’Ara contro il Bologna, l’ha perso un’occasione importante. Stavolta per mantenere la certezza di un secondo posto in solitaria in classifica di Serie A con cui conquistare senza troppi problemi l’ingresso in Champions League per la prossima stagione. La squadra è sembrata ...

