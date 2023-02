"Non mi rompere i c***": Fiorello distrutto dal dolore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rosario Fiorello ha voluto ricordare a modo suo Maurizio Costanzo. Il conduttore di Viva Rai 2 ha rotto il silenzio e nel corso della puntata di questa mattina ha voluto rendere omaggio a un maestro che ha significato tanto per la sua vita professionale. E con un messaggio davvero toccante, Fiorello ha commosso tutti i telespettatori: "Ciao Maurizio - ha detto Fiorello in apertura di puntata - sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so.. sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato la televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere. Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rosarioha voluto ricordare a modo suo Maurizio Costanzo. Il conduttore di Viva Rai 2 ha rotto il silenzio e nel corso della puntata di questa mattina ha voluto rendere omaggio a un maestro che ha significato tanto per la sua vita professionale. E con un messaggio davvero toccante,ha commosso tutti i telespettatori: "Ciao Maurizio - ha dettoin apertura di puntata - sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so.. sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato la televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere. Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano ...

