"Non era soccorribile". Così Tajani smonta le fake news della sinistra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri si schiera dalla parte di Guardia costiera e Guardia di finanza: "La responsabilità è degli assassini che trafficano in esseri umani" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri si schiera dalla parte di Guardia costiera e Guardia di finanza: "La responsabilità è degli assassini che trafficano in esseri umani"

