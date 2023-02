“Non è vero che con quel mare non si potevano salvare i migranti”: il medico ex dirigente della polizia contro la ricostruzione di Piantedosi (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Quei migranti potevano essere salvati. Non è vero che le condizioni del mare rendevano impossibile avvicinare la barca dei migranti”. A sostenerlo, durante Non è l’Arena, su La7, è stato Orlando Amodeo, per lunghi anni dirigente medico della polizia di Stato e da anni soccorritore a Crotone. A spiegare il mancato intervento delle autorità a causa del mare grosso erano stati in giornata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la Guardia di Finanza. “Noi abbiamo imbarcazioni in grado di affrontare il mare anche a forza 6 o forza 7 – ha detto ancora Amodeo – Io sono salito a bordo di quelle imbarcazioni, qui in questi anni, e abbiamo compiuto salvataggi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Queiessere salvati. Non èche le condizioni delrendevano impossibile avvicinare la barca dei”. A sostenerlo, durante Non è l’Arena, su La7, è stato Orlando Amodeo, per lunghi annidi Stato e da anni soccorritore a Crotone. A spiegare il mancato intervento delle autorità a causa delgrosso erano stati in giornata il ministro dell’Interno Matteoe la Guardia di Finanza. “Noi abbiamo imbarcazioni in grado di affrontare ilanche a forza 6 o forza 7 – ha detto ancora Amodeo – Io sono salito a bordo dile imbarcazioni, qui in questi anni, e abbiamo compiuto salvataggi in ...

