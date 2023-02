Non è un’impressione: siamo sbadate e poco concentrate. Ed è colpa del telefono (Di lunedì 27 febbraio 2023) C’è chi sotto pressione agisce meglio e chi, invece, preferisce fare le cose con calma. La quantità di impegni alle quali tutte siamo sottoposte ogni giorno, che siano professionali o personali, però non cambia ed è altissima. Quello che è cambiato con gli anni, invece, è la nostra concentrazione. Insomma, sarà capitato a tutte di aver notato un certo calo di concentrazione o una sbadataggine più accentuata rispetto a prima. Diamo la colpa alla stanchezza, allo stress o ai cambi stagione, e sicuramente questi fattori influiscono sul nostro stato d’animo, ma la motivazione, in realtà, è un’altra. A parlarne è stata la scienza, che non solo conferma che siamo tutti più sbadati e poco concentrati, ma svela anche il motivo che, vi anticipiamo, è proprio davanti ai nostri occhi. La concentrazione è calata ed è ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023) C’è chi sotto pressione agisce meglio e chi, invece, preferisce fare le cose con calma. La quantità di impegni alle quali tuttesottoposte ogni giorno, che siano professionali o personali, però non cambia ed è altissima. Quello che è cambiato con gli anni, invece, è la nostra concentrazione. Insomma, sarà capitato a tutte di aver notato un certo calo di concentrazione o una sbadataggine più accentuata rispetto a prima. Diamo laalla stanchezza, allo stress o ai cambi stagione, e sicuramente questi fattori influiscono sul nostro stato d’animo, ma la motivazione, in realtà, è un’altra. A parlarne è stata la scienza, che non solo conferma chetutti più sbadati econcentrati, ma svela anche il motivo che, vi anticipiamo, è proprio davanti ai nostri occhi. La concentrazione è calata ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shanidar4 : RT @mrcatalano58: 'Verso la fine di febbraio, dopo un mese di letto, mi sentivo non già guarito, ma stazionario. Avevo l'impressione netta… - como_donquijote : RT @mrcatalano58: 'Verso la fine di febbraio, dopo un mese di letto, mi sentivo non già guarito, ma stazionario. Avevo l'impressione netta… - diconodioggi : RT @mrcatalano58: 'Verso la fine di febbraio, dopo un mese di letto, mi sentivo non già guarito, ma stazionario. Avevo l'impressione netta… - marioricciard18 : RT @fcapoani: @paologerbaudo Il PD alla fondazione aveva 800k iscritti, il 90% dei quali si è perso per strada. L'impressione è che, con un… - fcapoani : @paologerbaudo Il PD alla fondazione aveva 800k iscritti, il 90% dei quali si è perso per strada. L'impressione è c… -