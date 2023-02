“Non dovevate farmelo”. Da noi a ruota libera, l’attore in lacrime davanti a Francesca Fialdini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Lastrico in lacrime, ospite a Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nella puntata di domenica 26 febbraio, l’attore e comico ligure si è lasciato andare nel raccontare la sua vita e tutto quello che ha a cuore. Reso celebre dal suo ruolo in Don Matteo, in cui interpreta Marco, Lastrico ad un tratto dell’intervista ha iniziato a piangere copiosamente, scusandosi col pubblico e la padrona di casa. Ma cosa è successo? Maurizio era dall’ Fialdini per fare un po’ di pubblicità alla nuova fiction di Rai1 “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Poi ad un tratto la sorpresa della conduttrice che gli ha fatto vedere un bellissimo messaggio da parte della sua insegnante dell’Accademia di Genova, Anna Laura Messeri. La donna lo ha ringraziato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Lastrico in, ospite a Da noi a, il programma condotto da. Nella puntata di domenica 26 febbraio,e comico ligure si è lasciato andare nel raccontare la sua vita e tutto quello che ha a cuore. Reso celebre dal suo ruolo in Don Matteo, in cui interpreta Marco, Lastrico ad un tratto dell’intervista ha iniziato a piangere copiosamente, scusandosi col pubblico e la padrona di casa. Ma cosa è successo? Maurizio era dall’per fare un po’ di pubblicità alla nuova fiction di Rai1 “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Poi ad un tratto la sorpresa della conduttrice che gli ha fatto vedere un bellissimo messaggio da parte della sua insegnante dell’Accademia di Genova, Anna Laura Messeri. La donna lo ha ringraziato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusy_luordo : RT @Barbarab1974FAN: #Piantedosi lancia un messaggio coraggioso e etico ai bimbi e ai genitori affogati in Calabria: “non dovevate partire,… - PaoloPolvara : RT @MilkoSichinolfi: Loro 'non devono partire' e voi, pessimi personaggi di quarta serie, non dovevate arrivare al Governo. #Crotone https… - donadiomaria : RT @MilkoSichinolfi: Loro 'non devono partire' e voi, pessimi personaggi di quarta serie, non dovevate arrivare al Governo. #Crotone https… - massimorm4 : RT @Barbarab1974FAN: #Piantedosi lancia un messaggio coraggioso e etico ai bimbi e ai genitori affogati in Calabria: “non dovevate partire,… - paschalaj : RT @MilkoSichinolfi: Loro 'non devono partire' e voi, pessimi personaggi di quarta serie, non dovevate arrivare al Governo. #Crotone https… -