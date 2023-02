Nomine Rai: ci pensa direttamente Meloni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rai, il piano soft di Meloni. Per Fuortes l’ipotesi Maggio Corriere della Sera, di Antonella Baccaro e Claudio Bozza, pag. 13 Riparte il pressing del governo per sostituire Carlo Fuortes. Il dossier Rai, filtra dai fedelissimi di Fdl, è direttamente in mano a Giorgia Meloni, che non ha voluto delegare una partita che ritiene centrale. La linea politica, ancora mai concretizzata a causa di più imprevisti, è chiara da tempo: dopo il chiaro risultato delle elezioni politiche, alla Rai serve discontinuità. Senza però balcanizzarsi troppo a destra. «Niente strappi», quindi. Ma servono pesi e contrappesi. Nel frattempo, con un cinico asse destra-sinistra dettato dalle esigenze di entrambi i fronti, la politica ha costruito anche una via d’uscita onorevole per Fuortes medesimo. L’altroieri il sindaco Dario Nardella (Pd) ha dato il benservito ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rai, il piano soft di. Per Fuortes l’ipotesi Maggio Corriere della Sera, di Antonella Baccaro e Claudio Bozza, pag. 13 Riparte il pressing del governo per sostituire Carlo Fuortes. Il dossier Rai, filtra dai fedelissimi di Fdl, èin mano a Giorgia, che non ha voluto delegare una partita che ritiene centrale. La linea politica, ancora mai concretizzata a causa di più imprevisti, è chiara da tempo: dopo il chiaro risultato delle elezioni politiche, alla Rai serve discontinuità. Senza però balcanizzarsi troppo a destra. «Niente strappi», quindi. Ma servono pesi e contrappesi. Nel frattempo, con un cinico asse destra-sinistra dettato dalle esigenze di entrambi i fronti, la politica ha costruito anche una via d’uscita onorevole per Fuortes medesimo. L’altroieri il sindaco Dario Nardella (Pd) ha dato il benservito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maiconbergoglio : @alesallusti Negli anni se la sono presa cosi come la rai, la magistratura e persino le forze armate senza trascura… - O79585775Out : @ricpuglisi Guarda che per le scuole non funziona come con le nomine Rai.. - e_cavagna : Nomine Rai nel segno dell’austerità. Fuortes sotto la mannaia dell’Agcom - TheCarrese : RT @LaVeritaWeb: Rischio sanzioni per gli spot occulti di Chiara Ferragni, il bacio omosex di Fedez e la devastazione di Blanco. Giorgia Me… - hopfrog73 : @paolobucci68 credo che a marzo con le nuove nomine in rai l'orsacchiotto romano non avrà molto spazio -