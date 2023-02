Nokia G22, lo smartphone che possiamo riparare da soli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un modello economico, ma dalle buone prestazioni, che segna l'inizio di una serie di dispositivi pensati per durare a lungo e rispettare l'ambiente. E che in futuro, per inquinare meno, saranno prodotti anche in Europa Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un modello economico, ma dalle buone prestazioni, che segna l'inizio di una serie di dispositivi pensati per durare a lungo e rispettare l'ambiente. E che in futuro, per inquinare meno, saranno prodotti anche in Europa

