Nokia G22 | il telefono che puoi riparare da solo

(Di lunedì 27 febbraio 2023)G22 è il nuovo smartphone di HMD Global realizzato in modo ecosostenibile e in modo che possa essere riparato facilmente anche a casa. Ritorna finalmente la possibilità di sostituire la batteria in meno di cinque minuti senza dover ricorrere a centri di assistenza. Lanciato sabato prima del Mobile World Congress di Barcellona, ??ilG22 ha un retro rimovibile e un design interno che consente di svitare e sostituire facilmente i componenti, tra cui la batteria, lo schermo e la porta di ricarica. G22, economico e facilmente riparabile Il produttore di telefoniHMD Global renderà disponibili per cinque anni guide di riparazione "quick fix" e ricambi originali tramite gli specialisti iFixit, oltre a convenienti opzioni di riparazione professionale. "Le persone ...