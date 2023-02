Noi ce la siamo cavata: Adriano Pantaleo e il cast di Io speriamo che me la cavo stasera a Roma (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Roma oggi 27 febbraio 2023 al Cinema Lux prima proiezione del docu-film Noi ce la siamo cavata, di Giuseppe Marco Albano; a trent'anni dall'uscita del film di Lina Wertmüller ecco come è cambiata la vita di Adriano Pantaleo e degli ex alunni di Paolo Villaggio. Il docu-film Noi ce la siamo cavata diretto da Giuseppe Marco Albano (regista vincitore del Nastro d'Argento con il cortometraggio Stand by me e del David di Donatello per Thriller), portato nei cinema da Lo Scrittoio, dopo il debutto al 40° TFF Torino Film Festival, l'anteprima napoletana del 5 gennaio scorso seguita da un tour ancora in corso in numerose sale italiane, fa tappa a Roma. A ospitare l'attesissima proiezione alla presenza del regista e di parte del cast sarà il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Aoggi 27 febbraio 2023 al Cinema Lux prima proiezione del docu-film Noi ce la, di Giuseppe Marco Albano; a trent'anni dall'uscita del film di Lina Wertmüller ecco come è cambiata la vita die degli ex alunni di Paolo Villaggio. Il docu-film Noi ce ladiretto da Giuseppe Marco Albano (regista vincitore del Nastro d'Argento con il cortometraggio Stand by me e del David di Donatello per Thriller), portato nei cinema da Lo Scrittoio, dopo il debutto al 40° TFF Torino Film Festival, l'anteprima napoletana del 5 gennaio scorso seguita da un tour ancora in corso in numerose sale italiane, fa tappa a. A ospitare l'attesissima proiezione alla presenza del regista e di parte delsarà il ...

